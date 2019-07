Abfallberatung in Wülfrath : Stadt erklärt richtiges Bereitstellen von Sperrgut

Wülfrath Es gibt Regeln für die Abfuhr. Die Wülfrather Abfallberatung bittet diese einzuhalten.

Am eigentlichen Abfuhrtag gebe es drei Etappen: In einer Tour wird brennbares Sperrgut wie Sofas, Kinderwagen, Matratzen, Stühle mit Polster, Spiegel und Glasscheiben, Körbe, Schubladen und anderes eingesammelt. Aus Sicherheitsgründen müssen Spiegel und Glasscheiben grundsätzlichen immer eingepackt werden. Eine weitere Tour umfasst alle Möbelhölzer wie Schränke, Tische oder Stühle ohne Polster. Holzteile von demontierten Möbeln werden mitgenommen, wenn diese eindeutig als Möbelbestandteile erkennbar sind. Bei der dritten Fahrt werden ausgediente Elektrogeräte eingesammelt. „Wichtig ist, das Sperrgut so vorsortiert am Straßenrand bereitzustellen, dass sich die Mülllader nicht durch Sperrmüllberge durchwühlen müssen, um an die richtigen Abfallarten für die jeweilige Tour zu gelangen“, erläutert die Abfallberatung. Mitgenommen wird nur angemeldetes Sperrgut.