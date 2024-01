Geschichte erleben in Wülfrath Sprichwortführung war ein echter Kracher

Vor den Augen von rund 30 neugierigen Besuchern griff Karin Fritsche beherzt zu einem Ausstellungsobjekt, ein längliches Gefäß aus Holz. „Ein altes Butterfass“, entfuhr es einem Herrn. Fritsche nickte und lächelte. „Sie kennen ja sicherlich den Ausdruck ‚Alles in Butter‘, nicht wahr?“, begann die Geschäftsführerin des Museums-Trägervereins. Die Gruppe bejahte und hörte gebannt zu. Ein heute allseits bekannter Ausdruck, der einen zufriedenen Zustand oder einen reibungslosen Ablauf beschreibt, der aus einem Werbegag heraus entstanden sein könnte. Denn um die Butter von der neu erfundenen Pflanzenmargarine abzugrenzen und ihr eine bessere Qualität zuzusprechen, begannen Restaurants und Konditoren wohl damit, ihre Tagesprodukte mit „alles in Butter“ zu bewerben. Ein Werbegag, der es in unseren alltäglichen Sprachgebrauch geschafft hat.