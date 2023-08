Sportanlage in Wülfrath Sportpark Erbacher Berg ist ein Sanierungsfall

Wülfrath · Es gibt Probleme mit Feuchtigkeit in zwei Umkleiden und weitere Baustellen an der Tribüne. Die Stadt will die Schäden beheben. Nur wann ist offen.

28.08.2023, 18:00 Uhr

Am Lhoist Sportpark gibt es einige Baustellen, die die Stadt beheben muss. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Von Anna Mazzalupi

Am Lhoist Sportpark am Erbacher Berg gibt es ein Feuchtigkeitsproblem. Zwei der acht Umkleiden sind aktuell nicht zu nutzen. „Das Hochbauamt ist derzeit dabei, Planungen zu machen“, sagte Dietmar Ruda, Amtsleiter Bildung und Sport, im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport (ASKS). Woher die Feuchtigkeit kommt, müsse noch geprüft werden. „Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, weil es auch ein größeres Problem sein könnte“, erklärte Bürgermeister Rainer Ritsche auf Nachfrage von Sandra Michalke von den Grünen.