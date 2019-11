Sport und Freizeit an der Fortunastraße : Turnhalle nach Sanierung wieder benutzbar

In der kommenden Woche wird die städtische Sporthalle an der Fortunastraße wieder dem Schul- und Vereinssportlern übergeben. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy

Wülfrath 355.000 Euro kostete die Erneuerung des maroden Daches der städtischen Sporthalle Fliethe an der Fortunastraße.

Die Sporthalle Fliethe kann am kommenden Mittwoch nach einer umfangreichen Dachsanierung wieder für den Schul- und Vereinssport freigegeben werden. Zwei Tage lang porentief sauber per Grundreinigung geputzt, kann dann auch Halle 1 wieder bespielt werden, wie Sabine Drasnin aus dem Büro der Bürgermeisterin sagt.

„Die Halle war während der Baumaßnahme nicht nutzbar“, heißt es über beide Teilbereiche. Die Sporthalle Fliethe hat zwei Hallen: eine 44 mal 22 Meter messende Trainingshalle sowie die 44 mal 22 Meter weite Wettkampfhalle mit zwei Zuschauertribünen. In beiden Hallen findet wochentags zwischen 8 Uhr und 17 Uhr Schulsport statt. Anschließend sowie an Wochenenden nutzen Handballer und Badminton-Spieler des Turnerbundes Wülfrath (TBW) die Bereiche. Prominenteste Trainingsgäste der jüngeren Vergangenheit waren die Frauen- und Männermannschaften der Nationalteams aus Süd-Korea. Sie bereiteten sich an der Fortunastraße auf die Handball-Weltmeisterschaft 2017/18 vor. Weil der Turnboden durch die Aufstellung und Nutzung besagter Gerüste allen Abdeckungen- und Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste zum Abschluss in einer zweitägigen Aktion eine entsprechende Grundreinigung vorgenommen werden.