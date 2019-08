Reitsport : Ein Abenteuerspielplatz für Pferde

Info

Am 30. September 2018 eröffnete Anja Schwien den Extrem Trail-Park an der Bergstraße in Wülfrath. Das Gelände können Reiter auf Anfrage nutzen. Schwien bietet halbtags und mehrtägige Kurse an, Workshops und Ausritte. Die verschiedenen Angebote können Interessierte über die Homepage buchen.

