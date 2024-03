Leben in Wülfrath Sponsoren für Zusatzschilder gefunden

Es war ein kleiner Antrag, der nun aber dank Sponsoren auch Erfolg hat: Die Wülfrather SPD hatte im vergangenen Jahr beantragt, für drei weitere Straßen im Stadtgebiet zusätzliche Schilder anzuschaffen, die auf die Bedeutung der Namensgeber hinweisen. „Bereits an der kleinen Johanna-Beyth-Gasse in der Fußgängerzone und am Ina-Seidel-Weg sind solche Zusatzschilder vorhanden. Auch in anderen Städten ist es üblich, Namenserklärungen anzubringen“, erklärte Ortsverbandsvorsitzender und stellvertretender Fraktionschef Niels Sperling damals.