Wülfrath : Spielzeug macht beim Kindertrödel das Rennen

Wülfrath Mehr als 200 Stände mit unterschiedlichen Waren für den Nachwuchs locken die Hobbyfeilscher in die Innenstadt.

Die junge Wülfratherin steht gemeinsam mit ihrer Familie seit den frühen Morgenstunden mitten in der Fußgängerzone, hat also einen Paradeplatz erwischt und musste dafür sogar noch nicht mal weit schleppen. „Da wohnen wir“, erklärt Mutter Sarah Bayer und zeigt auf die Fenster im Obergeschoss des Hauses gegenüber, „Mir tun all die ganz schön leid, die nachher die ganze Ware, die nicht verkauft wurde, wieder verpacken, mühselig zum Auto tragen und dann nach Hause fahren müssen, bei dieser Affenhitze.“

Es ist früher Nachmittag, die Sonne knallt, die Temperaturen sind so hoch das nahezu jedem der Schweiß von der Stirn rinnt, viele haben angefangen, ihre Stände abzubauen. „Hier am Kirchplatz war nur wenig los“, sagt eine Trödlerin ein wenig frustriert. Die, die sich dagegen direkt an der Wilhelmstraße platziert haben, zeigen sich dagegen eher zufrieden mit dem Umsatz, zumindest, was den Verkauf von Spielzeug betrifft. „Das ging heute super, Playmobil, Barbies, Legosteine“, erläutert Sarah Bayer, „aber Kleidung ging gar nicht. Ich denke ja, es liegt an der Hitze. Normalerweise fragen die Leute jetzt schon immer nach dicken Jacken und Pullovern, aber ich denke durch die Temperaturen ist der kommende Winter in deren Köpfen noch nicht nicht präsent.“