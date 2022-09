Kultur in Wülfrath : Spielmannche Reise in die Welt von Folks und Blues

Spielmann Michel alias Michael Völkel spielt im Kulturbistro. Foto: J. Schmidt

Wülfrath Spielmann Michel spielt zum ersten Mal im Kulturbistro der Awo. Der Musikus hat verschiedne Musikstile mit in seinem Gepäck. Gitarre inklusive.

Zu jedem Ende eines Monats gibt es im Veranstaltungskalender der Arbeiterwohlfahrt (Awo) einen festen Termin: das beliebte Kulturbistro. Am kommenden Freitag, 30. September, um 19 Uhr präsentiert das Team einen Solokünstler. „Spielmann Michel – der zeitreisende Musikus“ ist zu Gast.

Von Mittelalter bis Rock, Pop und Folk weiß der routinierte Musiker und Entertainer zu überzeugen, schreibt Peter Zwilling, Awo-Vorsitzender, in der Ankündigung zum Konzert. Mit viel Humor präsentiert er Wort und Sang und Melodie aus allen Zeiten und aus eigener Feder. Dabei kommt der Freund alterthümlicher Spielmannskunst genauso auf seine Kosten, wie der Folkie oder der Metal-Head, verspricht Zwilling.

Spielmann Michel, bürgerlich als Michael Völkel bekannt, ist preisgekrönter Berufsgitarrist und zeichnet sich aus durch Spieltechnik auf hohem Niveau, eine kraftvolle Stimme und einen schrägen Sinn für schwarzen Humor.

Beim Auftritt im Kulturbistro in der Awo in Wülfrath an der Schulstraße 13 wird er daneben auch ungewöhnliche Instrumente wie Dudelsack, Leier oder Cister präsentieren. Ein besonderer Abend für Menschen, die das Außergewöhnliche mögen.

Übrigens: Der Spielmann Michael Völkel ist das erste Mal in Wülfrath. Eine echte Premiere also. Der aus dem Ruhrgebiet stammende Musiker überzeugt sein Publikum in erster Linie durch sein virtuoses Gitarrenspiel. Auf der Gitarre führt er die Konzertbesucher durch viele Jahrhunderte Musikgeschichte von Folk bis Blues.

Das Team des Kulturbistros wird das Publikum darüber hinaus wieder mit leckerem Essen und guten Getränken versorgen. Der Eintritt beträgt 10 Euro.