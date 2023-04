Kreative Unterstützung in Wülfrath Spenden-Auktionsgruppe für Tafel geht an den Start

Immer mehr Menschen müssen das Angebot der Tafel Niederberg an den Standorten in Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert in Anspruch nehmen. Bei den steigenden Kosten reicht bei vielen das geringe Einkommen oder die kleine Rente angesichts von Inflation und steigender Preise nicht aus, um Lebensmittel zu kaufen. Das hat für die Tafel zufolge, dass inzwischen das Lager mit haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis oder Konserven fast leer ist.