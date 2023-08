Einkaufen in Wülfrath Kommt vielleicht ein Feierabendmarkt?

Für Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung am Dienstag, 29. August, hakt die SPD-Fraktion zu möglichen Maßnahmen zur Stärkung des Wülfrather Wochenmarktes nach. „Wochenmarkt ist heute mehr als bloßes Einkaufen, sondern muss sich gegenüber einer Vielzahl alternativer Angebote der Supermärkte und Discounter behaupten. Neben dem Angebot und einer möglichen Angebotserweiterung in gastronomischer Hinsicht kann auch über den Standort nachgedacht werden“, so Wolfgang Preuß. „Wenn der Andrang zum Wochenmarkt nicht mehr auf früherem Niveau ist, müssen wir als Politik darüber nachdenken, wie der Wochenmarkt attraktiver werden kann.“ Als Beispiel nennt er einen Feierabendmarkt, denn es bisher in Wülfrath nicht gibt.