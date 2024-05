Bereicherung in Wülfrath SPD lobt Wülfrath pro für ersten Feierabendmarkt

(am) Der erste Feierabendmarkt war ein voller Erfolg (wir berichteten). Der Vorsitzende von der veranstaltenden Interessensgemeinschaft Wülfrath pro, Dirk Herbener, hatte den richtigen Riecher dafür, was in der Kalkstadt fehlt. Das sieht auch der Ortsverband der SPD so. In einem Pressestatement loben die Sozialdemokraten das ehrenamtliche Engagement. Der Ortsverbandsvorsitzende Niels Sperling spricht seinen Dank an Wülfrath pro aus.