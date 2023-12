Ehrung in Wülfrath Ein halbes Jahrhundert für die SPD

Ortsvereinsvorsitzender Niels Sperling konnte die von den Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken und den Landesvorsitzenden Sarah Philipp und Achim Post unterschriebene Urkunde sowie die Ehrennadel in Silber für 40 Jahre und in Gold für 50 Jahre Parteizugehörigkeit übergeben. Bundesabgeordnete Kerstin Griese, die aufgrund des parallel in Berlin stattfindenden Bundesparteitags leider nicht persönlich anwesend sein konnte, hatte persönliche Glückwunschschreiben an die Jubilare gegeben.