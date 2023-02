Politischer Aschermittwoch in Wülfrath Wülfrath spart in diesem Winter etwa 17 Prozent Gas

Ebenfalls eine Investition für die Zukunft ist der Glasfaserausbau, den die Stadtwerke zusammen mit der Firma GreenFiber betreiben. „Wir waren sehr erfolgreich in der Vermarktung, was zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, ganz Wülfrath anzuschließen“, so Heiko Schell. Im Herbst hätten die Baumaßnahmen begonnen, zuerst mit Hausbegehungen, seit zwei Wochen mit Tiefbau für das „Rückgrat“ des Netzes und Anschlüssen an die überregionalen Netze. Insgesamt müssen 100 Kilometer Leitungen verlegt werden: „Das wird auch zu Problemen führen“, räumt Schell ein. Wenn Straßen aufgerissen werden, werde der Verkehr behindert und die Anwohner sauer. „Wenn es Probleme gibt, bitte bei uns melden“. Zwar versuche man, Synergieeffekte zu nutzen, wenn mehrere Versorger an der gleichen Stelle buddeln müssen; aber mit dem Marktführer sei das mitunter schwierig. Bis Ende 2024 will man fertig sein, so der Plan.