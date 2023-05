Ausflug des Wülfrather Bürgervereins Vom Spargel und den „Alltagsmenschen“

Wenn der Bürgerverein Wülfrath zu einem Ausflug einlädt, ist das Interesse groß. So auch dieses Mal: 46 Mitglieder sind nämlich bei einer Tagesfahrt nach Walbeck mitgefahren. Das Ziel war klar: „Spargel satt“ genießen. Nach einem gemeinsamen Essen und Hofeinkauf ging es für die Gruppe nach Rees, einer kleinen Stadt am Niederrhein. Zunächst erwartete sie dort eine Kaffeetafel im Café „Rösen“. Anschließend war Zeit zum Flanieren auf der Rheinpromenade, Bänke boten Platz zum Genießen der Aussicht. „Höhepunkt aber waren die Alltagsmenschen von den Künstlerinnen Christel und Laura Lechner, die in der ganzen Stadt verteilt waren und zum Fotografieren einluden“, betont der Pressewart des Vereins, Werner Hahn. Mit vielen neuen Eindrücken kehrten die Wülfrather zurück nach Hause. Und die nächste Fahrt lässt auch nicht lange auf sich warten. Es soll nach Kommern oder Lindlar (Freilichtmuseum) gehen.