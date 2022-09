Bücher in Wülfrath : Spannende Abendlesungen in der Medienwelt

Wülfrath Das Programm umfasst vier Abende. Den Auftakt bildet Autor und Coach Daniel de Paola am 28. September. Auch das Frauennetzwerk und die Buchhandlung Rüger sind dabei.

Der Herbst ist die klassiche Zeit zum Lesen und Vorlesen. Für Bücherfans bietet die Wülfrather Medienwelt in Kooperation mit dem Förderverein in den Monaten September, Oktober und November etwas ganz Besonderes an: vier Abendlesungen.

Den Aufschlag macht der Autor und Coach Daniel de Paola. Er liest am 29. September aus „Kurzgeschichten für einen stressfreieren Alltag“. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das neue Buch richtet sich an allen Menschen, die Stressfaktoren unterliegen. Von seinen leicht umsetzbaren Tipps können alle profitieren, die nach Wegen weg vom Stress suchen. Dennoch bieten sie einen Unterhaltungswert.

Daniel De Paola ist 1977 in Chemnitz geboren und vermittelt seit 2011 Betreuungspersonal und ist qualifizierter Berater und Coach für Menschen aus dem Umfeld der Pflege und Betreuung. Neben unterschiedlichen Fortbildungsmaßnahmen rund um die Pflege, absolvierte er auch ein Studium zum psychologischen Berater. In der Zeit reifte der Gedanke, einen Ratgeber für pflegende Angehörige zu schreiben. So entstand sein erstes Buch „Wege weg vom Stress“, welches im September 2018 in den Handel kam. Neben Lesungen bietet De Paola Workshops, Tagesseminare und Vorträge an, die präventiv greifen oder akut Betroffene ansprechen.