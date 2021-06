Verwaltung in Wülfrath : Sonderschichten bringen dem Rathaus viel Lob der Bürger ein

Am Samstag war „das offene Fenster“ eine offene Tür: Zahlreiche Bürger nutzten die Chance, im Rahmen der Extraschicht im Rathaus Wülfrath ihre Papiere zu aktualisieren. Linnea (7) erhielt ihren Reisepass, hier mit Mama Sigrid Wahlund. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Corona scheint auf dem Rückzug – die Reiselust steigt. Das Bürgerbüro öffnete am Samstag, damit Einwohner ihre Papiere aktualisieren konnten.

Von Hanna Eisenbart

Wohl nicht so häufig hat eine Aktion aus dem Rathaus so viel Zustimmung erfahren, wie das „offene Fenster“, das nunmehr in etwas erweiterter Form zum dritten Mal angeboten wurde. Am Samstag öffnete sich nicht nur ein Fenster, sondern gleich die Tür am Haupteingang des Rathauses Wülfrath, um den Bürgern eine zusätzliche Gelegenheit zu bieten, ihren Personalausweis oder Reisepass entweder verlängern zu lassen oder neu zu beantragen. Das Ganze geschieht mit Blick auf die zurückgewonnene Reisefreiheit.

Eine lange Schlange geduldig wartender Menschen belebte den Parkplatz, Petrus sei Dank, bei trockenem Wetter. Jeweils eine begrenzte Zahl an Bürgern wurde eingelassen, mit Maske und Abstand. Angelika Reimer, Leiterin des Bürgerbüros empfing sie und wies den Weg zum richtigen Schreibtisch.

Sigrid Wahlund war mit ihrer siebenjährigen Tochter Linnea gekommen, um das Angebot zu nutzen. Denn Linneas Kinderausweis war noch mit dem Bild einer Dreijährigen versehen und das hätte die geplante Reise nach Schweden zur Großmutter möglicherweise verzögert. Ihre Oma hat Linnea seit zwei Jahre nicht gesehen – wegen Corona!

Auch Familie Taskiran hat schon konkrete Reisepläne. Tolga und Arzu Taskiran wollen, so bald wie möglich, ihre kleine, erst sechs Monate junge Tochter Nave den Angehörigen in der Türkei vorstellen und ein wenig Urlaub an der Schwarzmeerküste genießen.

Das waren auch die Gründe, die das Team um Sigrid Reimer bewogen hatte, das städtische Serviceangebot zu nutzen, denn die Ferien nahen. Viele haben ihre Reisedokumente in der Coronazeit nicht genutzt und darüber einfach das Gültigkeitsdatum vergessen. So war es auch Stephan Rodemann und seiner Begleitung Angelika Hausschild ergangen, die einen neuen Wagen anmelden wollten und dabei feststellten, dass der Personalausweis abgelaufen war.

Immerhin sind in den drei zusätzlichen Öffnungszeiten 280 Personalausweise oder Pässe beantragt worden und knapp 70 bereits ausgestellt und übergeben worden. Das hätte für den einen oder anderen Bürger bei normalen Dienststunden des Bürgerbüros vielleicht knapp werden können.

Gheorgia Valjevcic und ihre 12 jährige Tochter Hana warteten denn auch entspannt auf Einlass. An diesem Samstag drängten keine anderen Termine. Die Familie will nach fast zwei Jahren endlich wieder die Großeltern und Verwandten besuchen, die in der Nähe von Sarajevo wohnen und mit der Familie dort die Sommerferien verbringen.