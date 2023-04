Saisonstart in Wülfrath Am Panoramaradweg wird der Sommer gefeiert

Das dezentrale Fest kam bei den Besuchenden so gut an, dass es nun in diesem Jahr eine Wiederholung gibt. Anja Haas vom Stadtmarketing Wülfrath steckt bereits voll in den Vorbereitungen für den Saisonauftakt am 18. Juni, der natürlich wieder auf dem Zeittunnelgelände durchgeführt wird. Es wird Aktionen für Jung und Alt geben und auch für Livemusik ist gesorgt, verspricht sie. Details möchte Haas zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht verraten.