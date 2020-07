Kinder- und Jugendfreizeit : Kirche bietet Ferienspaß in Kleingruppen

Yvonne Schulter von der evangelischen Gemeinde hat das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche konzipiert. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Stadtranderholungen, Waldwunderwochen oder mal eben mit der Familie per Flugzeug auf die Trauminsel werden durch Urlaub vor der Haustür ersetzt. Denn im Sommer 2020 ist manches anders. So wie das den Corona-Bedingungen angepasste Ferienprogramm der evangelischen Kirchengemeinde.

Formate, die sich jahrzehntelang etablierten und in der Kindergunst hoch angesehen waren, fallen in dieser Saison aus. „Unter den geltenden Corona-Auflagen sind viele Sachen einfach nicht durchführbar“, weiß Yvonne Schulter. In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde ist die Diakonin als Jugendleiterin auch für die adäquate Bespaßung in den Ferien zuständig. „In diesem Jahr ist alles anders. Aber damit sicher nicht schlechter“, führt sie zum aktuellen Programm aus.

„Eigentlich wären wir jetzt gerade auf einer Jugendfreizeit in der Nähe von Groningen in Holland“, mehr als 30 Personen würden sich dort amüsieren. „Aber wir wollten dieses Angebot nicht ersatzlos streichen“, schließlich geht es beim Ferienvergnügen zwar in erster Linie um die Kinder. „Und ebenso denken wir an die Eltern, die sicher froh sind, wenn sie auch mal Pause machen können“, sagt die Diakonin mit Blick auf die vergangenen Wochen. Lockdown mit Homeschooling, Rückkehr in die neue Normalität schulpflichtiger Kinder, die nur temporär beschult wurden – „das hat doch sicher Spuren bei den Eltern hinerlassen“.

Als „wirkliche Premiere“ beschreibt Yvonne Schulter das Ferienprogramm, das in der fünften und sechsten Ferienwoche bevorsteht. „Es sind Kleingruppen, die enstehen“, auch das hat gravierende Vorteile. Nicht nur, „weil alle mit Alltagsmaske in den Minibus passen“, um in den Zoo oder ins Museum zu gelangen. Sondern auch, weil so eine überaus individuelle Betreuung möglich ist. Kümmerten sich die Teamer sonst um eine Vielzahl, ist es jetzt eine überschaubare Gruppe zu betreuen. „Jede Woche gibt es jeweils vier Angebote für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren und Teenager ab 12 Jahren“, ergänzt Pfarrer Thomas Rehrmann. „Wir machen einen Ausflug in den Wuppertaler Zoo und erkunden wilde Tiere. Natürlich schauen wir auch bei dem Elefantenmädchen Kimana vorbei“, ist eine Reise in die Nachbarstadt geplant. Außerdem geht es in das Neanderthal Museum und zu einer „spannenden Tour durch Wülfrath“. Letzteres ist eine Schnitzeljagd, für die es „Mut, Geschicklichkeit und helle Köpfchen braucht“ – auch das Qualitäten, die in Zeiten der Corona-Pandemie ohnehin gefragt sind. „Wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass sich keiner langweilen muss“, in diesem Jahr ist eben alles anders, Wülfrath steht anstelle von Wien als Urlaub vor der eigenen Haustür an.

Als Jugendleiterin ist Yvonne Schulter seit 2012 in der Gemeinde aktiv und macht in diesen acht Jahren regelmäßige Angebote für Jugendliche. Für die ab Zwölfjährigen setzt sie auf eine Fahrradtour durchs bergische Land, die Exkursion in einen Outddor-Kletterpark, eine Partie im Kanu und es kann Lasertag gespielt werden. „Das wird von usneren sportlichen Teamern begleitet“, auch das ist wichtig, kompetente Begleitung als Aufsichtspersonen zu haben.

„Die Anzahl der Teamer ist in diesem Jahr auf ein kleines Team beschränkt. Wir versuchen, das ganz wenig zu durchmischen.“ Denn für den Fall, einer erkrankte an Corona, soll das Übertragungsrisiko minimiert sein. Klar stresst die Pandemie mit ihren Auflagen, Aha-Vorgaben bei Abstand und Hygiene mit Alltagsmaske gelten natürlich auch beim Ferienspaß. Aber den Spaß an den Ferien soll sich keiner nehmen lassen. „Die ersten Anmeldungen sind bereits eingetroffen.“