Finanzen in Wülfrath : Gemeindefinanzierungsgesetz: Stadt soll 2023 über 1,6 Millionen Euro bekommen – Kämmerer rechnet jedoch mit erheblichen Mehrausgaben

Laut vorläufiger Berechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 soll Wülfrath mit rund 1,6 Millionen Euro bedacht werden. Der städtische Kämmerer befürchtet, dass das nicht reicht. Foto: dpa/Oliver Berg

Wülfrath Scheinbar gute Nachrichten aus Düsseldorf für die Kalkstadt. Wülfraths Kämmerer blickt jedoch mit großer Sorge auf den städtischen Haushalt 2023, wie er im Haupt- und Finanzausschuss erklärte.

Von Anna Mazzalupi

Die Städte und Gemeinden in NRW können im kommenden Jahr wohl erneut mit Rekordzuweisungen vom Land rechnen. Das Heimat- und Kommunalministerium hat jetzt die vorläufige Berechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 veröffentlicht. Gemäß den durch die Landesregierung beschlossenen Eckpunkten fließen insgesamt mehr als 15 Milliarden Euro in die NRW-Kommunen und somit noch einmal rund 1,3 Milliarden Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Laut der Arbeitskreis-Rechnung, die Grundlage für die Haushaltsplanung ist, erhält Wülfrath im kommenden Jahr 1.639.241 Euro vom Land NRW, teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Sträßer mit. Die Klima- und Forstpauschale kommt hier noch hinzu. „Unser Ziel ist es, den Städten und Gemeinden Planungssicherheit zu geben, die Grundlage für die Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ist. In Zeiten steigender Preise und knapper Kassen ist es ein wichtiges Signal ins Land, dass die Kommunen insgesamt mit Rekordzuweisungen rechnen dürfen und können“, so Sträßer.

Dass der Anteil der Stadt an den Schlüsselzuweisungen für 2023 rückläufig ist, habe ausschließlich damit zu tun, dass die dafür maßgebliche Finanzsituation der Stadt in den Vorjahren besser war als zuvor., erläutert Sträßer. Die von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte basieren auf der aktuellen Steuerschätzung, die tatsächliche Referenzperiode endet erst am 30. September. Die Arbeitskreis-Rechnung ist daher eine vorläufige.