Sommerfeeling in Wülfrath So wird der vierte „Karibischen Abend“

Übrigens, nach dem Karibischen Abend geht es für Wülfrath pro kurz danach schon weiter mit dem nächsten Event. Am 12. Juli steht nämlich der zweite Feierabendmarkt an. Zehn Aussteller haben ihr Kommen zugesagt, so Herbener. Dazu gehört auch indische Küche sowie die Kaffee-Ape. „Was uns noch fehlt, ist ein kleiner Newcomer, der die Veranstaltung musikalisch unterstützt“, merkt Herbener an. Interessenten können sich bei ihm per Mail an vorstand@wue-pro.de melden.