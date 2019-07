Wülfrath : So warnt die Polizei vor Betrugsmaschen

Bezirksbeamter Heinrich Haas verteilt Präventionshinweise zum Thema „Falsche Polizeibeamte am Telefon“. Wolfgang Stronks (78) weiß, dass man niemals Wertsachen an angebliche Polizisten aushändigen sollte. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath In Wülfrath ist die Aktionswoche gegen falsche Polizisten gestartet. Vor allem Senioren werden angesprochen.

Wenn Heinrich Haas an der Haustür klingelt, machen die älteren Menschen an diesem Montagvormittag meist ein überraschtes Gesicht. „Nicht erschrecken, es ist nichts passiert“, erklärt der erfahrene Bezirksbeamte umgehend, um die Sorgen vieler zu nehmen. „Ich bin da, um über Betrugsmaschen wie ,Falsche Polizisten’ aufzuklären“, erläutert Haas. „Das ist doch ein alter Hut“, erwidert eine ältere Dame. „Das würde mir nicht passieren. Ich lege immer direkt auf.“

Gestern ist in Wülfrath eine Aktionswoche gegen „Falsche Polizeibeamte“ gestartet. Bis einschließlich Freitag, 26. Juli, wollen dazu uniformierte Polizeibeamte Haushalte von Menschen aufsuchen, die mindestens 70 Jahre alt sind und sie über die Maschen der Trickbetrüger aufklären. Die Präventionsaktion ist bereits in den übrigen neun Städten des Kreis Mettmanns durchgeführt worden, in Wülfrath findet sie nun ihren Abschluss.

„Bislang haben wir eigentlich immer nur positives Feedback erfahren“, erzählt Heinrich Haas, der Bezirksbeamter in Neviges ist. Für die Aktionswochen im Kreis sind die Polizisten aber nicht nur im eigenen Bezirk unterwegs. „So können wir die Bürger besser und schneller erreichen.“ An diesem Tag besucht Haas gemeinsam mit Andreas Piorek, Bezirksbeamter in Heiligenhaus, die über 70-Jährigen in Flandersbach und Rohdenhaus. „Mir ist es in der Vergangenheit nur zweimal passiert, dass mir die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde“, berichtet Piorek.