Halloween 2023 in Wülfrath So gruselig und schaurig schön war die Geisternacht

Die amerikanische Tradition von „Süßes oder Saures“ und das Verwandeln in erschreckende schöne Wesen machte den Besuchern in der Fußgängerzone sichtlich Spaß. Parallel zur Spuk-Veranstaltung in der City lud auch die Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft (WüRG) zur Halloween-Party und offener Bühne in ihr Clubhaus. Außerdem gab es in der Gruselnacht noch eine weitere Halloween-Party im Restaurant „Platz 1“ im Tennisclub Ford Wülfrath an der Röntgenstraße.