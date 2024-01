Wohnentwicklung in Wülfrath „Halten Turmbebauung für absolut absurd“

Wülfrath · Inzwischen gehören 28 Menschen zur Interessensgemeinschaft der Anwohner am Sportplatz Düssel. Was sie in ihrer Stellungnahme konkret fordern.

17.01.2024 , 17:30 Uhr

Das ist die Vision des Bürgervereins Düssel für den Sportplatz: ein Wohnturm im Hundertwasserstil. Die Anwohner lehnen diese Idee aber ab. Foto: Bürgerverein Düssel

Von Anna Mazzalupi