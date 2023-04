Internationale Verbindungen Wie Wülfrath seine Städtepartnerschaften stärken möchte

Der Rat der Stadt hat deshalb auch für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 5000 Euro zur Verfügung gestellt, um die Städtepartnerschaften zwischen den Städten Wülfrath und ihren Partnerstädten Ware in England und Bondues in Frankreich zu unterstützen. Besonders Kinder und Jugendliche sollen durch dadurch gefördert werden. Wunsch ist, dass junge Menschen Kontakte untereinander aufbauen, neue Freundschaften knüpfen und die jeweils andere Kultur kennen lernen.