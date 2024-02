Baustelle in Wülfrath So sieht es auf der Baustelle Kita Schulstraße aus

In der Luft liegt Baustaub. Der Geruch von Farbe dringt in die Nase. Dickes, braunes Papier bedeckt den Boden, um ihn vor Schäden zu schützen, zieht sich bis zur unteren Etage durch. Hier wird es dann nicht mehr benötigt, denn der finale Boden liegt noch nicht. Im Eingangsbereich liegen Pakete mit Dämmwolle, entlang der Flure vereinzelt andere Materialien wie Stangen, Platten oder Säcke mit Mischpulver. In den Küchenräumen sind offene Rohre zu sehen. Von außen ist die Fassade immer noch eingerüstet und mit weißen Tüchern verhüllt. Die Kita Schulstraße ist eindeutig nach wie vor eine Baustelle, die aber schon enorme Fortschritte gemacht hat.