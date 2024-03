Neueröffnung in Wülfrath So sieht der neue Kaufland in Wülfrath aus

Riesen Andrang herrschte am Donnerstag, 14. März, zur Neueröffnung von Kaufland an der Fliethe in Wülfrath. Das Unternehmen hat den ehemaligen Real-Standort übernommen und nach 14-tägiger Umbauphase wieder geöffnet. Marktleiter Peter Drosten war erfreut über so viel Interesse.