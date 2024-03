Finanzen in Wülfrath So sichern sich Frauen fürs Alter finanziell ab

Dass es dabei nicht bleiben muss, zeigt das Seminar „Frauen & Finanzen“, das die Volkshochschule Mettmann-Wülfrath in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wülfrath, Franca Calvano, am 15. März anlässlich des Equal Pay Day von 17 bis 20 Uhr in den Räumen der VHS an der Schulstraße 7 anbietet. Der Equal Pay Day symbolisiert den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten, während Männer seit Jahresbeginn für ihre Arbeit entlohnt werden. In diesem Jahr fällt er auf den 6. März.