Kult in Wülfrath Hier knisterten die Flammen zu Ostern

Wülfrath · Traditionell lädt der Bürgerverein Flandersbach zum Osterfeuer in den Stadtteil. So schön war es in diesem Jahr und so viele Menschen kamen.

31.03.2024 , 14:02 Uhr

Das Osterfeuer in Flandersbach zog laut Bürgerverein über 500 Menschen an. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi