Energieberatung in Wülfrath : So lässt sich dank Energieberatung sparen

Wülfrath Die Nachfrage nach Beratung steigt. Die Verbraucherzentrale erweitert ihr Angebot und auch die Stadt bietet kostenlose Hilfe beim Durchblick durch den Förderdschungel.

In Wülfrath und dem Kreis Mettmann bietet zudem die Verbraucherzentrale verschiedene Online-Seminare zu Energiethemen an. Auswahl und Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter www.verbraucherzentrale.nrw/veranstaltungen.

Dass der Bedarf so hoch ist, ist nicht verwunderlich. Denn schon lange vor dem Ukraine-Krieg war mit Blick auf den Klimawandel klar: Im Gebäudebestand wird ein erheblicher Teil fossiler Energien für die Wärme- und Warmwassererzeugung verbraucht und entsprechend viel klimaschädliches CO 2 erzeugt. Um das zu ändern, unterstützen Bund, Länder und Gemeinden Gebäudebesitzer finanziell bei entsprechenden Sanierungsmaßnahmen.

Terminreservierungen für das Angebot und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt das Klimaschutzmanagement der Stadt, Klimaschutzmanager Gerd Schlüter, unter Telefon 02058 18366 oder per E-Mail an: g.schlueter@stadt.wuelfrath.de entgegen. Der Energieberater der Verbraucherzentrale, Thomas Bertram, ruft die Interessierten dann am 11. August zur vereinbarten Uhrzeit an.