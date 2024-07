Besondere Rettungseinsätze in Wülfrath Tiere können in Notlage auf Feuerwehr zählen

Ein Pferd gerät in Not und kann sich nicht mehr selbst helfen – gut, dass es dafür auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gibt. In der vergangenen Woche mussten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath genau zu so einem Fall. Ein Pferd konnte sich in Düssel nicht aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien – es war in einen Bach gefallen. Der Torso des Pferdes staute das Wasser, das Tier hätte ertrinken können (wir berichteten).