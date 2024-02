Karneval 2024 in Wülfrath Das sind die Öffnungszeiten von Rathaus und Co. an Karneval

So hat das Rathaus am kommenden Donnerstag, 8. Februar, Altweiber, von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Danach wird intern gefeiert. Am Freitag, 9. Februar, gelten die regulären Öffnungszeiten bis 12 Uhr. Am Montag, 12. Februar, Rosenmontag, bleibt das Rathaus aber ganz geschlossen.