Wahlentscheidung in Wülfrath So ging die Wahl zur Seniorenvertretung aus

Ein bisschen Spannung und Aufregung lag schon in der Luft. Doch es galt sich zu konzentrieren und die abgegebenen Stimmzettel auszuzählen. Gemeinsam zählte ein Großteil der 19 Kandidatinnen und Kandidaten für die neue Seniorenvertretung „Wülfrath Aktiv“ Zettel um Zettel in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt (Awo), bis am Montagabend kurz vor 20 Uhr das vorläufige Wahlergebnis feststand.