Europäisch denken in Wülfrath So funktioniert die Briefwahl zur Europawahl

Mit dem Formular auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes können die Briefwahlunterlagen auch schriftlich beantragt werden. Hierzu muss der Antrag ausgefüllt und in einem frankierten Umschlag an das Wahlamt der Stadt Wülfrath zurückgeschickt werden. Der rote Wahlbriefumschlag muss dazu bis spätestens 5.Juni in einen Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen werden, damit die Zustellung auch noch fristgerecht erfolgen kann.