Große Freude bei Amateurtheater in Wülfrath Minestrone schnappt sich NRW-Preis

Der Preis wurde zum ersten Mal vom Amateurtheaterverband NRW mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW verliehen. Insgesamt gibt es im Amateurtheaterverband über 175 Laiendarsteller-Gruppen, mehr als 20 hatten sich beworben. Der Preis ist mit einer Gesamtsumme von 10.000 Euro dotiert. 5000 davon gehen an die Wülfrather. Was sie mit dem Geld machen wollen? Das steht noch nicht genau fest. „Es fließt aber irgendwie in unsere nächsten Produktionen“, so Daniel Diekmann.