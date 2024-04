Kriminalitätsrate in Wülfrath Hier haben Einbrecher und Co. kein leichtes Spiel

Vieles im Leben ist durch das subjektive Empfinden geprägt. Das gilt vor allem beim Thema Sicherheit. Meldungen über Einbrüche, Übergriffe oder Unfälle können schnell dafür sorgen, dass der Eindruck entsteht, dass es in einer Stadt besonders gefährlich ist. Sachlichkeit in das Thema bringen die blanken Zahlen – zum Beispiel im Jahresbericht der Kreispolizeibehörde Mettmann für das Jahr 2023. Und diese Zahlen sagen klar aus: In Wülfrath gibt es deutlich weniger Kriminalität als im Rest des Kreises Mettmann.