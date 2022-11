Umwelt in Wülfrath : So bekämpft Lhoist den Klimakiller

Berlin/Wülfrath Experten aus den Werk Flandersbach in Wülfrath sprachen bei einer Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin über ihre Pläne. Künftig sollen bis zu zwei Millionen Tonnen CO2 eingefangen werden.

Im Werk Flandersbach, dem größten Kalkwerk Europas, könnten künftig bis zu zwei Millionen Tonnen CO 2 eingefangen werden. Nach ersten Planungen mit einer technischen Lösung für 500.000 Tonnen Klimagas kalkulieren die beiden Unternehmen nun mit einem Volumen von bis zu einer Million Tonnen CO 2 , die im ersten Schritt vermieden werden sollen. Das entspricht etwa dem Klima-Fußabdruck von gut 120.000 Menschen in Deutschland. Die beiden Unternehmen gehen von notwendigen „Klimainvestitionen im dreistelligen Millionenbereich“, so Volmer, für die Errichtung der Anlage zur CO 2 -Abscheidung im industriellen Maßstab sowie die nötige Infrastruktur für den Transport des CO 2 aus.