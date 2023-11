Betreuung in Wülfrath Mehr Urlaub und Geld für Tagesmütter

Ohne die Tagesmütter gäbe es in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren ein großes Problem. Die Kindertagespflegepersonen sind eine wichtige Stütze im Betreuungskonzept. Doch die Arbeitsbedingungen für die selbstständigen Tagespflegepersonen waren verbesserungsdürftig in Wülfrath. Um sich Gehör zu verschaffen, hatten die verbliebenen 14 Tagespflegeeinrichtungen in der Stadt über die Kommunalgruppe des Berufsverbands für Kindertagespflegepersonen einen Bürgerantrag zur Angleichung der Rahmenbedingungen der Kindertagespflege an die Regelungen der Kitas eingereicht. Und nun haben sie Rückenwind durch Politik und Stadt erhalten.