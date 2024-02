Neues Angebot in Wülfrath Hunden haben hier ihren eigenen Salon

Eigentlich ist Sina Höfer in der Sachbearbeitung tätig, doch die Fellpflege ihrer beiden Vierbeiner, dem Golden Doodle Kedo und dem Malteser-Mix Leon, bereitet ihr so viel Freude, dass sie sich dafür entschied, nebenbei eine Ausbildung zur Hundefriseurin zu absolvieren. Nun hat sie Hobby zum Beruf gemacht und ihren eigenen Salon in der Fußgängerzone an der Wilhelmstraße 160 eröffnet.