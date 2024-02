Personalie in Wülfrath Das Rote Kreuz hat einen neuen Geschäftsführer

Der Besuch in der DRK-Kreisgeschäftsstelle hat nicht lange auf sich warten lassen. Beim Antrittsbesuch von Schwarz trafen er und und Sebastian Dahms zum Gespräch auf den Kreisgeschäftsführer Mettmann, Stefan Vieth. In Zeiten des schnellen Wandels und der steigenden Herausforderungen sind Sicherheit und Verlässlichkeit wichtige Eckpfeiler für das Rote Kreuz, sind sich die drei Männer einig. Auch die Aufgaben des Ortsvereins sind in den zurückliegenden Jahren gewachsen, sodass die Neuorganisation nötig war.