Service in Wülfrath Mit Leibe und Seele Pflegescout

In ihrer Heimatstadt ist Ilona Fenko den meisten wohl als Geschäftsführerin des Bürgervereins bekannt. Doch auch in der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann ist sie in verschiedenen Feldern ehrenamtlich aktiv, unter anderem als Digitalpatin, die älteren Menschen den Umgang mit Smartphone oder Computer vermittelt. Viel lieber noch als das ist Ilona Fenko aber seit sechs Jahren Pflegescout.