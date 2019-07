Leiterwechsel bei den Kalkstädtern : Laura Brunswig ist neue musikalische Leiterin

Wülfrath Die 30-Jährige folgt auf Tanja Bohn, die den Musikverein Kalkstädter Wülfrath seit 2005 betreute.

2019 ist das Jahr der großen Ereignisse in den Reihen des Musikvereins „Kalkstädter Wülfrath“. Nicht nur, dass die Musiker einen grandiosen Auftritt bei der Deutschen Meisterschaft präsentiert haben und dafür den verdienten dritten Platz erhielten. Auch das 65. Geburtstagsjahr hält die Mitglieder ordentlich auf Trab. So findet im November das große Jubiläumskonzert im Paul-Ludowig Haus statt, welchem noch so einige Sonderproben vorausgehen werden. Und auch die musikalische Leitung zeigt nach der dreiwöchigen Sommerpause ein neues Gesicht: Laura Brunswig, langjährige Zweitbesetzung in der Funktion der musikalischen Leitung und des Dirigats, rückt an erste Stelle.