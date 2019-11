Natur und Umwelt in Wülfrath : Im Gebirgsverein die Heimat erwandern

Wülfrath Regelmäßig geht der SGV auf Tour vor Ort. Die Umwelt zu erkunden, gehört bei den Wanderungen zum Programm.

Um für viele attraktiv zu sein, versucht der SGV eine gute Mischung für alle zu finden: Lange Strecken, kurze Strecken, beliebte Runden in der Umgebung ebenso wie Ausflüge mit längerer Anfahrt gehören zum Programm. Viermal im Jahr setzen sich Vorstand und sechs Wanderführer zusammen, um neue Touren zu planen. „Wir haben das Glück, dass wir viele fitte Wanderführer bei uns in der Abteilung haben, die ganz verschiedene Wanderungen anbieten“, erzählt Clemens. Wie andere Vereine auch, macht sich ebenso beim SGV der demografische Wandel bemerkbar: die Mitglieder werden immer älter und übernehmen weniger aktive Rollen.

Mitgliedschaft Der aktuelle Jahresbeitrag liegt bei 30,50 Euro. Dafür können Mitglieder an allen Wanderungen und Stammtischen teilnehmen, dürfen günstig in Hütten übernachten und erhalten regelmäßig Wanderpläne und Wanderführer. Jugendliche unter 18 Jahren können kostenlos Mitglied werden.

Generell gilt bei den SGVlern die Überzeugung, dass Wandern alle Altersklassen fit und gesund hält. „Außerdem lernt man die Umgebung ganz anders kennen“, sagt Wolfgang Ehrlich. Er ist seit 15 Jahren Vereinsmitglied und gleich in drei Ortsgruppen aktiv. „Letztens sind wir beispielsweise eine Etappe des Westfalenwanderwegs gelaufen, entlang an alten Industrie-denkmälern. Das war sehr beeindruckend.“

Dass momentan kaum junge Wanderer nachrücken, liegt nach Ehrlichs Auffassung auch an der veränderten Freizeitgestaltung. „Ich denke, dass viele mit der Vereinsstruktur nicht mehr so viel anfangen können, weil das eben auch bürokratisch ist.“ Er selbst habe vor seinem Eintritt auch gezögert, ob so ein Wanderverein nicht zu steif sei. Diese Sorge habe sich dann aber gar nicht bestätigt. „In der Gruppe zu wandern, macht viel mehr Spaß und motiviert“, sagt auch Clemens, die mit 49 Jahren aktuell zu den jüngeren Mitgliedern zählt. Außerdem leiste man als SGV-Mitglied einen wichtigen Beitrag dazu, die Wanderwege zu erhalten. Der SGV überprüft die Wege nämlich in regelmäßigen Abständen und ist auch für die Kennzeichnung zuständig.