Solidarität in Wülfrath : Wülfrath setzt ein Zeichen für Rechte von Mädchen weltweit

Wülfrath Zum zweiten Mal wurde an der Kirche in Düssel der Weltmädchentag begangen. Angesichts der Ereignisse im Irak oder der Ukraine könnte der Aktionstag nicht aktueller sein.

Dieser Sonntag stand in Düssel ganz im Zeichen von Pink, um auf die Rechte von Mädchen weltweit aufmerksam zu machen. Zum zweiten Mal wurde in Wülfrath der Weltmädchentag begangen. Insgesamt feierte dieser wichtige Tag sein zehnjähriges Jubiläum. Auf die „Pinkifizierung“ der Kirche wurde jedoch aufgrund der Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges bewusst verzichtet.

„Mit der Aktion in und um die Kirche St. Maximin wollen wir gemeinsam mit Plan International auf diese Ungerechtigkeiten, die respektlose Vorgehensweise und die fehlende Wertschätzung für Mädchen und Frauen aufmerksam machen“, so Brigitte Jarisch von Plan International. Mit Blick auf die Geschehnisse im Irak oder auch dem Ukraine-Krieg wird deutlich, warum Aktionstage wie dieser nach wie vor wichtig sind. „Der Grund für den Weltmädchentag ist, dass vielen Mädchen in Drittstaaten jegliche Schulbildung verwehrt wird und damit geraten sie als jungen Frauen in ein Abhängigkeitsverhältnis, da sie sich nicht selbst versorgen können“, erklärt Jarisch. Ihnen drohen Ausbeutung, Gewalt und Unterdrückung.