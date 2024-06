Gut informiert in Wülfrath Awo und Seniorenvertretung zeigen Präsenz

(am) Mehr Nähe und Information geht nicht: Am kommenden Samstag, 22. Juni, sind sowohl die Arbeiterwohlfahrt (Awo) als auch die Seniorenvertretung mit einem Infostand auf dem Platz vor der Sparkasse präsent. Von 10 bis 12 Uhr informiert die Awo ihre Angebote für die kommenden drei Monate. Alles ist im Quartalsbrief zusammengefasst. Die Angebote der Awo gehen weit über das Haus an der Schulstraße hinaus. So finden monatlich Stadtteiltreffs in Rohdenhaus und in der Ellenbeek statt. Der „Rollende Mittagstisch“, der den Menschen jeden Mittag frisch gekochtes Essen nach Hause bringt, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Über all das können sich Interessierte informieren und Fragen zum Team und der Arbeit stellen.