Ausflug in die Arbeitswelt von Wülfrath Kalksprengung als Höhepunkt

Es gibt kaum eine Branche, die nicht mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Die nachrückende Generation an Arbeitnehmern also genau für einen Job im eignen Unternehmen zu begeistern, wird künftig eine immer größere Herausforderung für Firmen. Eine wichtige Kooperation ist deshalb zwischen der Sekundarschule, der Schule am Berg, und Lhoist entstanden.