Bildung in Wülfrath Sekundarschule und Gymnasium bitten zur Anmeldung

In Wülfrath stehen dafür insgesamt drei Schulen zur Auswahl: Neben dem städtischen Gymnasium an der Kastanienallee gibt es noch die städtische Sekundarschule Schule am Berg sowie die Freie Aktive Schule Wülfrath, die in privater Trägerschaft ist. Seit zehn Jahren bereits kooperieren das Gymnasium und die Sekundarschule trotz der unterschiedlichen Konzepte zusammen auf verschiedenen Ebenen. So gibt es gemeinsame Projekte in der Unterstufe. Und jeder Jugendliche, der an der Sekundarschule die Qualifikation zum Besuch der Oberstufe erlangt, hat einen garantieren Platz für die Oberstufe am Wülfrather Gymnasium.