Schuljahr 2019/2020 : Sekundarschule kooperiert mit Museum

Wülfrath Die benachbarten Einrichtungen wollen voneinander profitieren. Schüler sollen ihre Heimat besser kennenlernen.

Die Sekundarschule „Schule am Berg“ will künftig enger mit dem benachbarten Niederbergischen Museum zusammenarbeiten. Jeder Jahrgang soll etwa einmal im Jahr die Ausstellungen besuchen. Dadurch soll der Unterricht lebendiger gestaltet werden. Auch eine Arbeitsgemeinschaft Museum soll es geben.

Das Niederbergische Museum an der Bergstraße 22 wird durch einen Trägerverein betrieben, Eigentümerin ist die Stadt. Mehr als 70 Ehrenamtliche sind bemüht, den Museumsbetrieb am Laufen zu halten. „Was fehlt, ist jedoch der Nachwuchs“, beklagt Eberhard Tiso, erster Vorsitzender des Trägervereins. Tiso stellt zudem fest, dass insbesondere junge Wülfrather nicht mehr so fest mit ihrer Heimat verwurzelt sind, viele verlassen die Stadt nach ihrer Schulzeit: „Die Verbindung mit der Stadt wird weniger.“ Auch die Lehrer, die in Wülfrath unterrichteten, stammten nicht immer aus der Kalkstadt und sind daher weniger mit der Historie vertraut. So entstand die Idee, offensiv auf die Schulen zuzugehen und um Zusammenarbeit zu bitten. Daraus erwuchs eine Kooperation mit der Sekundarschule ab dem 1. August. Noch vor Ablauf des Schuljahrs 2018/2019 wurde der Vertrag jetzt im Niederbergischen Museum unterzeichnet.