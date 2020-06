Schule und Ausbildung in Wülfrath : Schulleiter Reto Stein verlässt Sekundarschule

Schule und Ausbildung in Wülfrath

Reto Stein wird die Sekundarschule Am Berg als Schulleiter verlassen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Ein Kunstwettbewerb der Schule am Berg lief gerade unter dem Motto „Wir halten zusammen“. Das wird die Sekundarschule weiterhin tun. Nur ohne Reto Stein, der Schulleiter geht nach zwei Jahren.

„Rein private Gründe“ haben das Ende bedingt, zum neuen Schuljahr wechselt er als Leiter einer Gesamtschule in das Siegerland.

Über seinen Weggang sind Lehrerkollegium und Eltern der Schüler informiert. An die Lehrerschaft appellierte er, die Schulleitung im Schulentwicklungsprozess zu unterstützen. „Hier wird toll gearbeitet“, bilanzierte er das Zusammenwirken mit seinen etwa 50 Kollegen. „Ich habe hier sehr gerne gearbeitet“, bleibend seien neben der Entwicklung eines neuen Schul-Logos vor allem Lernkonzepte, die gemeinsam unter Reto Steins Federführung erarbeitet und implementiert wurden. „Vor allem die Individualisierung bei der Vermittlung von Lerninhalten steht nun im Fokus, das pädagogische Konzept hätte ich gerne noch weiter entwickelt.“

Neben der Gesamtschule in Neviges und der bald entstehenden Gesamtschule in Mettmann ist es wichtig, ein überzeugendes pädagogisches Konzept vorzuhalten, lautet sein Appell ans nun ohne ihn arbeitende Kollegium im Wettbewerb mit anderen Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft. „Die Stärke dieser Sekundarschule muss deutlich gemacht werden.“