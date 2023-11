Schule in Wülfrath So läuft Unterricht an der digitalen Tafel

Das schmerzhafte Kratzen der Kreide in den Ohren und der lästige Tafelputzdienst sind nun in der Sekundarschule Geschichte – zumindest in vier Räumen der Naturwissenschaft. Denn seit rund zwei Wochen sind an der Schule am Berg vier hochmoderne, digitale Tafeln der Firma Prowise aus den Niederlanden im Einsatz. Damit schreitet die Digitalisierung der Schule mit großen Schritten voran. Und auch der Glasfaseranschluss ist gelegt, sodass die multifunktionalen Wihteboards, wie sie auch genannt werden, problemlos genutzt werden können.