Jubiläum in Wülfrath Sekundarschule feiert zehnten Geburtstag

„Weiter bergauf“ lautete passenderweise das Motto des Schulfestes der Schule am Berg. Die Sekundarschule feierte mit dem Kollegium, Schülern und Ehemaligen ihr zehnjähriges Bestehen an der Bergstraße. Alles begann für die Schule am Berg im Jahr 2013, nachdem in Wülfrath der politische Wille gefasst wurde, eine Sekundarschule in der Stadt zu etablieren. In diesem Zuge liefen dafür die Hauptschule Wolverothe und die Theodor-Heuss-Realschule aus. Die Räumlichkeiten der Realschule waren es auch, welche die neue Sekundarschule bezog. „Unser Leitbild ist es Bildung, Erziehung, Respekt und Gemeinschaft für alle zu fördern“, schilderte Schulleiter Jochen Becker.